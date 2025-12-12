タレント・山田邦子（65）が12日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）に出演。終活をしていることを明かした。「家を凄い片付けてます。終活も入ってる」と告白。「動けるうちに入った方がいいな」と将来は老人ホーム に入居することも考えているという。サービスが充実していて「素晴らしいよ。病院が付いてたりとか、ボタン押しただけでナースが来たりとか。プールとかジムも付いていて」と話した