国会の会期末まで5日となる中、自民党と日本維新の会が提出した議員定数の削減に向けた法案は、審議入りのメドすら立たない状況が続いています。最新情報を犬伏凜太郎記者が中継でお伝えします。12日午前、自民・維新の幹部が急きょ会談を行い、会期延長も視野に成立を目指す方針を確認しましたが、与党内も一枚岩とは言えず、法案に反発する野党側との攻防も続きます。日本維新の会・遠藤国対委員長：会期を延長しても進めていく