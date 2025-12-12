タレント山田邦子（65）が12日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）にゲスト出演。自宅建築時のエピソードを語った。山田は自身の年齢を踏まえ「家をすごい片付けてます。終活も入ってるんだけど」と明かすと、老人ホームについて「今、素晴らしいのよ？中で習い事ができたり。だったら動けるうち、分かるうちに入った方がいいなっていう。まとめ。まとめに入ってます」と話した。パーソナリティーの今田