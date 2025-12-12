女優の北川景子（39）が、12日放送のNHK総合「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に生出演。好きなYouTubeチャンネルを明かした。2児の母でもある北川。6人の子どもを育てる日常を紹介しているYouTubeチャンネル「にゃんちゃんねる」の動画を見て参考にしているという。お気に入りは1週間分のおかずを作る動画。「本当にいつも手際がすごくよくて。一気に朝ご飯が作れるようなフライパンだったり。こういうグッズも、こんないい物