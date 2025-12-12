【モデルプレス＝2025/12/12】映画監督の福田雄一氏が10日、自身のX（旧Twitter）を更新。Snow Man・目黒蓮への信頼を明かした。【写真】目黒蓮、140kgのふくよかボディ＆超人的アクション披露◆福田雄一監督「目黒蓮は絶対に作品を裏切らないし僕たちも絶対に目黒蓮を裏切らない」実写映画『SAKAMOTO DAYS』（2026年GW公開）を手掛ける福田監督は、同作で目黒が演じる主人公・坂本太郎が太った時のアクションシーンが初公開された