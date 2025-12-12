メ～テレ（名古屋テレビ） 武装工作員に対応する治安出動に備え、自衛隊と警察による共同訓練が12日、名古屋で行われています。 この共同訓練は警察と陸上自衛隊が2002年に結んだ協定に基づくもので、今年で12回目となります。 訓練には陸上自衛隊第35普通科連隊と、愛知県警・岐阜県警の計約180人が参加しました。 愛知・岐阜県内に武器を持った工作員がいるという情報が警察に入り、警察の力だけでは対処できない