人の不安を操る魔術師。一見ほのぼのとしたビジュアルなのに不穏と恐怖に満ちた『ミッドサマー』などで世界中を虜にするアリ・アスター監督が、最新監督・脚本作『エディントンへようこそ』を引っさげて来日しました〜。不安が生む恐怖を操る魔術師。やさしいんだけど、狂気本作はコロナ禍の田舎町が舞台。マスク着用は当たり前で、ポストコロナの町を活性化させるためIT企業の誘致を推進する市長（超まとも）と、そんな彼を疎まし