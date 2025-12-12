青森の八戸市美術館は12日、公式サイトで、青森県東方沖を震源として発生した地震の影響を受け、『古代エジプト美術館展』を会期途中で閉幕すると発表した。【写真】貴重な展示品がずらり…『古代エジプト美術館展』10月11日から始まった同展は今月15日に終了予定だった。公式サイトでは「このたび12月8日に発生した地震の影響により、当展覧会の展示品数点に損傷が確認されたことと、被害のなかった展示品の作品保護の観点か