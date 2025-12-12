¸¶½É·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¡È¤·¤Ê¤³¤Á¤ã¤ó¡É¤È¡¢ABC¥Þー¥È¤Î¥­¥Ã¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNUOVOgirl¡×¤¬Ì´¤Î¥³¥é¥Ü♡12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö¸÷¤Ã¤Æ¤«¤¬¤ä¤¯¡ª475¥¹¥Ëー¥«ー♡¡×¤Ï¡¢Êâ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¸÷¤ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×»ÅÍÍ¤ä¡¢º½¤Î¾å¤ËÂ­À×¤¬Éâ¤«¤Ö¥í¥´¥¢¥¦¥È¥½ー¥ë¤Ê¤É¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¥â¥Ç¥ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¤Î¼Ì¥á²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢È¯ÇäÁ°¤«¤éÏÃÂêÊ¨Æ­¡£ ¤·¤Ê¤³