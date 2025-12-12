オリックスの中川圭太内野手（29）が12日、大阪・舞洲の球団施設で契約更改交渉に臨み、3000万円アップの1億円でサインした。プロ7年目の今季は119試合に出場。自己最多タイとなる12本塁打を放ち、53打点、打率はリーグ3位の打率・284を記録。パ・リーグの外野手部門で自身初となるベストナインにも選出された。プロ入りから7年を経て1億円プレーヤーの仲間入り。「どう感じている？あんまり…。もう何も考えていないです。