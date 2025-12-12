新湊曳山祭として知られる射水市の放生津八幡宮祭の曳山・築山行事がきのう、ユネスコの無形文化遺産に正式に登録され、地元は喜びに包まれました。昨夜、放生津八幡宮で行われた報告会には保存会や曳山総代など、およそ100人が出席しました。放生津八幡宮曳山・築山保存会四方正治会長「町民自身が盛り上げてきて、今日の皆さんの努力が実ってユネスコ登録になったと確信しております」「いやさーいやさー」新湊