時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは山形県の60代の方からのお便り。病気で車椅子生活となり、なんで私がこんな目に…と恨んだ日もあったといいます。それでも、車椅子の人でもできるという、パラグライダーを知り――。* * * * * * *車椅子で空を