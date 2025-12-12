2024年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2024年8月22日）*****『婦人公論』8月号（7月15日発売）では、「豪雨、地震、台風……今すぐ見直すわが家の防災」という特集を組み、自然災害への備えについて特集しました。そのなかから、選りすぐりの記事を配信します。災害に見舞われた時、各自治体は、倒壊や浸水などの危険がなく、安全が確