女優の寺島しのぶさんが、歌舞伎座「十二月大歌舞伎」第二部の『芝浜革財布（しばはまのかわざいふ）』に出演する。歌舞伎座の舞台を踏むのは、２０２３年10月の『文七元結（ぶんしちもっとい）物語』以来、２回目となる。夫婦役の共演は前回と同じく中村獅童さん。歌舞伎の家に生まれ女優の道へ進んだ寺島さんに、再び歌舞伎の伝統を超える心境を聞いた。（構成：山田道子、撮影：米田育弘）十二月大歌舞伎「芝浜革財布」* * * *