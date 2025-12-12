旅の途中でふと立ち寄る道の駅には、その土地ならではの新鮮な食材や個性的な特産品がぎっしり詰まっています。普段の生活では味わえない地域の文化や風景に触れ、思わず時間を忘れて楽しんでしまう。そんな“小さな冒険”を体験できるのが、道の駅の魅力です。日常から少し離れて、新しい発見をしてみませんか。All About ニュース編集部では、2025年11月25〜26日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケ