呉市の児童が地元の伝統野菜「広甘藍」の収穫を体験しました。 葉の柔らかさと甘みが特徴の「広甘藍」は市場から姿を消した時期もあり「幻のキャベツ」ともいわれています。 呉市では食や農業について考えてもらおうと、実際に苗を植え収穫までを体験する事業を行っており、今年は明立小学校で実施されました。 収穫には４年生３０人が参加し農家の人たちと一緒に一つずつ丁寧に収穫していきました。 体験した児童「硬いし、と