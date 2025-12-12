12月12日午前11時44分頃、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。 【写真を見る】北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県で最大震度4 静岡県内でも震度1 北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県に津波注意報 気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さ約20km、地震の規模を示すマグニチュードは6.5と推定されています。 気象庁は12日午