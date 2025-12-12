リニューアル工事のため休館している大和ミュージアムの仮展示施設で、来館者が２０万人を達成しました。 「大和ミュージアムサテライト」は２月末に開館し、約９カ月で来館者数が２０万人を達成しました。 ２０万人目となった広島市南区の細川裕貴さんには戸高館長から記念品が手渡されました。 細川さんは展示されている零式観測機の実物大模型に特別に搭乗しました。 来館２０万人目 細川裕貴さん「家に