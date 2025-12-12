2023年7月、浜松市内の自宅などで知人男性に暴行を加えて死亡させたうえ、遺体を遺棄した罪などに問われた男の裁判員裁判で、検察は2025年12月11日、男に懲役12年を求刑しました。 【写真を見る】「長期にわたり暴行、極めて悪質」男性を暴行死させ遺体を遺棄した罪で男に懲役12年求刑＝地裁浜松支部公判 傷害致死や死体遺棄などの罪に問われているのは、浜松市中央区の解体工の男（48）です。 起訴状などによりますと、男は202