年に数回レベルの非常に強い寒気が上空に流れ込んでいる影響で、北海道内は厳しい寒さに加えて日本海側を中心に雪や風が強まっています。道北の留萌市では１２月１２日朝、強い風と雪で一時、ホワイトアウト状態となりました。留萌では午前１１時までの２４時間に３１センチの雪が降り、雪かきに追われる人の姿もー（留萌市民）「いやーひどかったね。参りました」 道内では１７４の観測地点のうち１７３地点で真冬