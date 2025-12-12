気象庁は、最大震度4を観測する地震の影響で、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県に津波注意報を出しました。【映像】最大震度4を観測した現地の様子12日午前11時44分に、深さ20km、マグニチュード6.5の地震がありました。北海道函館市などで震度4を観測しています。この影響で、気象庁は、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県に津波注意報を出しました。海上にいる人は、ただちに