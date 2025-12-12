青森県八戸市のNTT青森八戸ビルの鉄塔について、柱の1本が損傷したほか、複数のボルトが抜け落ちていますが、NTT東日本が地震の影響を確認しています。今のところ、鉄塔に異常があるなどの報告はないということです。【映像】最大震度4を観測した現地の様子八戸市では、8日に震度6強を観測しています。鉄塔は、柱4本のうち1本が損傷し、19本のボルトが外れているのが確認されています。NTT東日本は、鉄塔がただちに倒壊す