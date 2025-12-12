日本道路交通情報センターによりますと、地震の影響で北海道を通る道央自動車道の上下線で、白老インターと登別東インターの間が安全点検のため、通行止めになっているということです。【映像】最大震度4を観測した現地の様子その他、青森県などでこの地震による高速道路への影響は確認されていません。（ANNニュース）