大分市内の自宅で今年6月、大麻を営利目的で栽培した30歳の男に大分地裁は12日、拘禁刑4年、罰金200万円の実刑判決を言い渡しました。 【写真を見る】大麻を営利目的で栽培した男（30）に実刑判決拘禁4年・罰金200万円大分地裁 大麻草栽培規制法違反と麻薬及び向精神薬取締法違反の罪で実刑判決を受けたのは大分市三川上の無職、亀井龍輝被告（30）です。 判決によりますと、亀井被告は今年2月から6月にかけ、営利目的で大