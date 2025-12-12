気象庁によりますと、12日午後0時38分までに観測された津波の時刻と高さは次の通りです。北海道・えりも町では午後0時35分に0.2メートル。青森・むつ小川原港では午後0時19分に微弱、数センチ程度です。青森・むつ市関根浜では現在、欠測しています。つまり、正常に観測できていません。場所によっては検潮所で観測される津波よりも大きな津波が到達する可能性もあります。今後、津波の高さはさらに高くなることも考えられます。津