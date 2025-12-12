アメリカのトランプ大統領は11日、ロシアの侵攻終結に向けた和平案をめぐり合意が進展する見込みが高い場合は、週末にヨーロッパで開催されるウクライナなどとの会合にアメリカの代表団を派遣すると語りました。トランプ大統領：土曜日に（ヨーロッパで）会議がある。アメリカが出席するかどうかは様子を見る。トランプ大統領は記者団に対し、週末にヨーロッパで開催されるウクライナの和平案をめぐる協議について、アメリカ側が「