韓国プロ野球（KBO）のロッテジャイアンツは12日までに今季まで阪神でプレーしたジェレミー・ビーズリー投手（30）と元ヤクルトのエルビン・ロドリゲス投手（27）を獲得したと発表した。韓国メディア「スポーツ朝鮮」によると、それぞれ総額100万ドル（約1億5000万円）という。ビーズリーは2023年から阪神でプレーし、3年間で40試合に登板し10勝8敗、防御率2・82。今季は8試合で1勝3敗、防御率4・60だった。ポストシーズンの戦