劇団青年座は12日、所属する演出家、演劇評論家の石澤秀二（いしざわ・しゅうじ）さんが急性大動脈解離による心不全のため、9日に死去したと発表した。95歳だった。葬儀は近親者のみで行い、後日、「偲ぶ会」を開く予定。