【ニューヨーク共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手が昨年、黒人初の大リーガーにちなんだ「ジャッキー・ロビンソン・デー」に着用したユニホームが11日、ニューヨークで競売にかけられ、33万200ドル（約5140万円）で落札された。主催した競売大手サザビーズが発表した。初の黒人選手ジャッキー・ロビンソンが1947年にデビューした記念日で、ロビンソンが現役時代につけ、永久欠番となっている背番号「42」のユニホー