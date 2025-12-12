地震の影響で閉鎖していた、青森県むつ市にある総合病院では、12日から入院病棟の一部が再開する。山本修平記者：私の後ろに見える、むつ総合病院では地震の影響で入院患者の一部が転院していましたが、きょうから病棟の一部が再開し、先ほどから救急車で戻ってくる患者の姿が見られます。8日に震度5強を観測したむつ市にある「むつ総合病院」は、地域医療の中枢を担っていますが、地震の影響でスプリンクラーが破損し浸水被害に遭