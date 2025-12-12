原子力規制庁によりますと、この地震の影響で、青森県にある東北電力・東通原発と日本原燃の六ヶ所村の使用済み核燃料再処理工場、むつ市のリサイクル燃料貯蔵で、モニタリングポストの数値に変化はなく、外部への放射能の影響はないということです。（ANNニュース）【映像】最大震度4を観測した現地の様子