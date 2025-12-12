歌手の藤井フミヤ（63）が11日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」に出演。大物女優に気になる質問をぶつけた。同番組では、長年家族ぐるみでの付き合いという女優・大地真央と共演。藤井が「真央さんは出続けてるCMがある。今宇宙人になってますけどね」と、大地がコミカルな役を演じているアイフルのCM「凛とした女将」シリーズに触れると、大地は「12月中旬ぐらいに次のバージョンが」と告知。藤井は「全部通して見たい