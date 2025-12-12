俳優の北村匠海（２８）が１２日、都内で「“自分に合った”銀行口座を“選ぶ”ことの大切さ」を表現する学生向け動画コンテストの「ＳＭＢＣＬＩＦＥＤＥＳＩＧＮＦＩＬＭＡＷＡＲＤ２０２５」の結果発表と表彰式に参加した。北村は三井住友銀行のＣＭキャラクターを務める。最優秀賞の発表前に舞台に登壇し、「役者という観点、映画監督もしている目線から見させていただいた。発想力と編集能力にとても驚かされま