◆第７７回阪神ジュベナイルフィリーズ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝１２月１２日、美浦トレセン枠順が発表され、前走のアルテミスＳで２着だったミツカネベネラ（牝２歳、美浦・鈴木伸尋厩舎、父モーリス）は２枠３番となった。鈴木伸調教師は「スタートは速いし、枠はどこでもいい。ロスなく立ち回ってうまく外に出せれば」と評価。当日は午前中に雨予報も出ているが「少し渋ってくれたほうがい