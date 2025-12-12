社会人サッカーの神奈川県１部・品川ＣＣは１２日、監督を務めていた元日本代表の槙野智章氏（３８）が、今季限りで退任し、来季からＪ２藤枝ＭＹＦＣの新監督に就任することを発表した。槙野氏はＪ１の広島、浦和、神戸、ドイツ１部ケルンなどでプレーし、２２年に現役を引退。２３年に品川ＣＣのセカンド監督に就任し、翌年からトップチームの監督に就任していた。チームを通じて「監督という立場で品川ＣＣというクラブに