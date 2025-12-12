【モデルプレス＝2025/12/12】お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が10日、ブラックマヨネーズの吉田敬とともにMCを務める読売テレビ『吉田と粗品と』（毎週水曜0：59〜）に出演。コンビ解散の危機があったことを明かした。【写真】粗品、せいやの結婚式で号泣◆粗品、コンビ解散の危機明かすこの日の番組では、独立リーグに所属する25歳の野球選手から「NPBの野球選手になる夢を追い続けるか？諦めるか？」という相談が寄せられ、粗品