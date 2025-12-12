人や物の流れが活発になる年末年始を控える中、海上保安庁が志布志港でフェリーの安全点検をしました。 海上保安庁は犯罪の未然防止や安全運航の徹底を図るため、今月10日から年末年始の特別警戒を行っていて、きのう11日は志布志港で志布志海上保安署の職員が「フェリーさんふらわあ」を点検しました。 客室に消火器や救命胴衣などが置いてあるかどうかや、避難経路などを確認しました。 (志布志海上保安署 西村正