11日、富士市の田子の浦港を彩るイルミネーションの点灯式が行われました。11日、富士市の田子の浦港では、イルミネーションの点灯式が行われ、およそ4万球のLEDが一斉に輝きを放ちました。今回は、富士市の花「バラ」をモチーフに、青く光るバラと田子の浦の海が出会う幻想的な光の世界を作り上げています。また、点灯式に来場した小学生に光る星のステッキがプレゼントされ、自らがイルミネーションの一