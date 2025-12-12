きょう午前、東京・港区高輪の住宅から火が出て、火元の家に住む92歳の女性が病院に運ばれました。午前10時半ごろ、港区・高輪の住宅で「黒い煙が見える」と近くに住む人から119番通報がありました。2階建て住宅およそ120平方メートルが燃え、隣接する住宅の外壁の一部や高輪消防署二本榎出張所の配管などが焼けましたが、燃え広がる恐れはなくなったということです。警視庁によりますと、住人の92歳の女性がガスをつけようとした