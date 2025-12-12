きょう12日（金）は、晴れる所も前日より大幅に気温は低く、厳しい寒さになりそうです。あす13日（土）は、ゆっくり西から天気が下り坂となり、あさって14日（日）から週明け15日（月）にかけては、東日本や北日本で雨・雪・風が強まって荒れた天気となるおそれがあります。■きょう関東は寒さと乾燥対策をきょう12日（金）午後も北陸から北日本の日本海側では断続的に雪が降り、北風の強い状態も続くでしょう。太平洋側では冬らし