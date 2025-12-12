JR東日本によりますと、JR八高線は箱根ケ崎と金子の間の架線でビニールが付着しているのが見つかった影響で、箱根ケ崎と東飯能の間の上下線で一時運転を見合わせていましたが、撤去作業を終えて午前11時すぎに運転を再開しました。