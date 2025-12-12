テレビアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』（ジークアクス）」の新情報が発表された。来年1月28日に発売される「機動戦士Gundam GQuuuuuuX vol.1」(Blu-ray＆ディスクレスパッケージ)の豪華メインスタッフによる新規描き下ろし収納ボックス＆デジジャケットのイラスト、シリーズ構成・脚本 榎戸洋司 新規書き下ろしドラマCDの詳細情報＆試聴動画が初公開された。また、メインスタッフによる新規描き下ろしの店舗別オリジナル特典