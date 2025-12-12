けさ早く、高岡市で乗用車と原付バイクが衝突する事故があり、原付を運転していた78歳の男性が死亡しました。高岡警察署によりますと、きょう午前4時40分ごろ、高岡市瑞穂町の市道交差点で普通乗用車が左から走ってきた原付バイクと出会い頭に衝突しました。この事故で、原付バイクを運転していた近くに住む新聞配達員の栗原 滿男さん（78）が、頭を強く打つなどして搬送先の病院でおよそ4時間後に死亡しました。交差点には、信号