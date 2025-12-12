今年も残りわずか。忘年会のシーズンです。そんな中、駅に張られたのがこちらの広告です。「忘年会の幹事だけポイント貯まるのずるくない！？」これに批判の声が上がり、掲出が終了しました。みなさんはどう思いますか？【写真で見る】「幹事だけずるい」炎上した駅の広告「最高でーす！」忘年会シーズン到来！11日夜、東京・新橋の居酒屋では、総勢25人が参加した忘年会が行われていました。社長「最高でーす！」この忘年会を仕切