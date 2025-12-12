今回は、義実家の法事に出席し、散々な目にあったエピソードを紹介します。なんでここまで言われなきゃいけないの…？「高学歴で稼ぎも悪くないけど、モラハラばかりで家事も育児も一切しない夫。そんな夫が育休をとったのですが、その理由は『育休すると出世できそうだから』というのもの……。夫が会社の上司に見てらもらいたいためだけに、SNSでイクメンアピールしているのもモヤモヤします。そしてこの前義実家の法事に参加し