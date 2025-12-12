オハラは大幅続落している。１１日の取引終了後、２５年１０月期の連結決算の発表にあわせて、２６年１０月期の連結業績予想を開示した。売上高予想を２８９億円（前期比横ばい）、営業利益予想を１１億円（同３８．７％減）、最終利益予想を９億円（同４８．０％減）としており、大幅減益を嫌気した売りが優勢になっている。 光事業については光学ガラス生産拠点の再編による生産性向上と価格改定を通じ、原価低減と適正利