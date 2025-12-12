藤枝MYFCは12日、太田吉彰氏(42)のヘッドコーチ就任と杉浦大輔氏(51)のコーチ就任を発表した。クラブは同日に槙野智章氏の監督就任を発表している。太田ヘッドコーチは2019年に現役を引退したが、槙野監督が今季まで率いていた品川CC(神奈川県1部)で昨年にロールモデルプレイヤーとして現役復帰していた。藤枝によると、太田ヘッドコーチは今年度の指導者A級ジェネラル講習会で全カリキュラムを修了しているという。杉浦コー