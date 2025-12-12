フィギュアスケート元世界女王の浅田真央（35）が12月6日、Instagramを更新。お笑いタレントの渡辺直美（38）とのツーショットを公開した。 「リアルマーメイド」「天使かよ」本田真凜、プールでタオルにくるまれたオフショットに絶賛の嵐 「新CM『New airweave』篇New airweaveは、モダンなデザインになり、より上質な寝心地に進化！」と投稿されたのは、ブルーのシャツを着た浅田とピンクと