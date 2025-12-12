【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの楽曲「縁 -YUAN-」が、アニメ映画『白蛇：浮生』日本語吹替版（2026年1月30日公開）の主題歌に決定した。 ■Snow Man佐久間大介×三森すずこがW主演！前作『白蛇：縁起』から引き続き、同曲が主題歌に 本作は、大ヒットを記録した2021年公開のアニメ映画『白蛇：縁起』の続編。『白蛇：縁起』に引き続き、佐久間大介（Snow Man）が前作の主人公・宣の生まれ変わりで臨安の街