アステリア [東証Ｐ] が12月12日昼(12:30)に業績・配当修正(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前期比18.8％増の7億円に伸びる見通しと発表した。 業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の8.5円→9円(前期は8円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 衛星インターネットのStarlinkによるシナジー効果を狙った投資先である宇宙開発企業SpaceX社株式の